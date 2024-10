.com - Calcio Serie D / Lo svedese Shakur alla Vigor Senigallia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per ora in prova il ventenne ex Atalanta e Genoa, di origine somala. potrebbe sostituire l’infortunato Alonzi. Ko anche Tomba, 16 Ottobre 2024 – E’ arrivato in mattinatal’attaccante, di origine somala, Omar. Potrebbe essere il giocatore chiamato a sostituire Alonzi, out almeno fino a marzo. Resterà in prova, la società deciderà dopo un breve periodo di allenamento se tesserarlo o meno. 20 anni,, punta centrale di 186 cm, arrivò dSvezia in Italia quindicenne all’Atalanta con cui ha giocato nelle giovanili, anche in Youth League, la Coppa europea under 19. L’Atalanta lo ha poi venduto al Genoa nell’estate 2023 e coi grifoni ha disputato 26 partite del campionato Primavera A, da fuoriquota, segnando 7 gol.