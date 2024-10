Bilancio Juventus 2024 | 3945 milioni di euro di fatturato costi in calo ma aumenta il rosso Tutte le cifre

Bilancio Juventus 2024: 394,5 milioni di euro di fatturato, costi in calo, ma aumenta il rosso. Tutte le cifre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Juventus ha chiuso il Bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 199,2 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all`esercizio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laha chiuso ilal 30 giugnocon unpari a 199,2di, un risultato in peggioramento rispetto all`esercizio

