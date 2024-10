Bianca Guaccero: “Dopo 8 anni single vorrei innamorarmi”, la verità sul rapporto con Giovanni Pernice (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bianca Guaccero al settimanale Chi ha parlato della sua vita sentimentale oggi. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, non ha più trovato il vero amore: è single da 8 anni e oggi sogna di innamorarsi di nuovo. Sul rapporto con il ballerino Giovanni Pernice: "Non c'è nulla, solo grande stima". Fanpage.it - Bianca Guaccero: “Dopo 8 anni single vorrei innamorarmi”, la verità sul rapporto con Giovanni Pernice Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)al settimanale Chi ha parlato della sua vita sentimentale oggi. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, non ha più trovato il vero amore: èda 8e oggi sogna di innamorarsi di nuovo. Sulcon il ballerino Giov: "Non c'è nulla, solo grande stima".

Bianca Guaccero e il suo ballerino Giovanni Pernice stanno insieme? Si sono innamorati? Ecco la verità - Al momento, invece, Giovanni Pernice non ha fatto dichiarazioni in merito… . Si è creata una magia, non solo in pista, ma anche fuori nella coppia“. Bianca Guaccero e il suo ballerino stanno insieme oppure no? Secondo alcuni fra loro ci sarebbe ben più di un’amicizia… A far immaginare che si stia parlando di una nuova coppia ci ha pensato Rossella Erra; parlando di Bianca e Giovanni Pernice, il ... (Donnapop.it)

Bianca Guaccero - è scoppiato l’amore con Giovanni Pernice a Ballando? Lei fa chiarezza - E sai chi c’era con noi a cena quella sera? Un mio grandissimo amico, Renato Zero. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo. Mi sento di avere lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei errori. ” In merito al suo rapporto con il ballerino Bianca Guaccero ha poi svelato: “Cosa c’è tra me e Giovanni? Non ... (Bollicinevip.com)

“Cosa ho saputo di voi…”. Milly Carlucci - la notizia su Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando - Al di là del talento in pista, riconosciuto più o meno da tutti, Bianca Guaccero è un’altra concorrente che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé. L'articolo “Cosa ho saputo di voi…”. Leggi anche: “Bianca Guaccero con lui, io ho visto…”. . Allora allenatevi a Londra, fatevi dei video anche e di tutto che vi viene in mente di fare”, ha detto la conduttrice alla coppia che per ... (Caffeinamagazine.it)