Associazione Archeosofica di Arezzo al via il ciclo di incontri

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Inizia sabato prossimo, 19 ottobre, una serie di trededicati al magico e sempre affascinante mondo della Musica, presso la sede dell’di, in via Alessandro Dal Borro, 58. La musica è Arte e scienza dei suoni fisici e metafisici. Quando si parla di “Arte” si pensa alla destrezza, all’abilità o padronanza tecnica scaturita dall’esercizio e dalla pratica; si pensa all’estetica. Ma l’Arte ha un significato più profondo perché può essere intesa anche come ricerca scientifica e come penetrazione spirituale nella natura e nelle forze capaci di educare. Questo vale in special modo per la musica. L’ascolto, l’esecuzione, la composizione di un brano musicale non è soltanto un fenomeno sensoriale o acustico, non è solamente una sperimentazione estetica auditiva ed etica.