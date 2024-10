Andrea Giambruno, Ultimatum A Mediaset: Il Suo Futuro Appeso Ad un Filo! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Andrea Giambruno chiede ai vertici di Mediaset di tornare in video, minacciando il licenziamento. Scopri tutte le ipotesi sul suo Futuro professionale. La svolta per Andrea Giambruno: Ultimatum a Mediaset Andrea Giambruno sembra pronto a voltare pagina. Secondo quanto riportato da Dagospia, il giornalista avrebbe fatto una richiesta chiara ai vertici di Mediaset: o torna davanti alle telecamere o abbandonerà l’azienda. Una scelta determinata, quella di Giambruno, che al momento è relegato al lavoro dietro le quinte della redazione del “Diario del giorno”, un ruolo assegnatogli dopo gli imbarazzanti fuorionda di “Striscia la Notizia”. Questi episodi non solo hanno segnato la fine della sua relazione con la premier Giorgia Meloni, ma hanno anche messo in pausa la sua carriera televisiva in ascesa. Uominiedonnenews.it - Andrea Giambruno, Ultimatum A Mediaset: Il Suo Futuro Appeso Ad un Filo! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)chiede ai vertici didi tornare in video, minacciando il licenziamento. Scopri tutte le ipotesi sul suoprofessionale. La svolta persembra pronto a voltare pagina. Secondo quanto riportato da Dagospia, il giornalista avrebbe fatto una richiesta chiara ai vertici di: o torna davanti alle telecamere o abbandonerà l’azienda. Una scelta determinata, quella di, che al momento è relegato al lavoro dietro le quinte della redazione del “Diario del giorno”, un ruolo assegnatogli dopo gli imbarazzanti fuorionda di “Striscia la Notizia”. Questi episodi non solo hanno segnato la fine della sua relazione con la premier Giorgia Meloni, ma hanno anche messo in pausa la sua carriera televisiva in ascesa.

