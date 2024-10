Altri ordigni bellici nei campi di un’azienda. Trasferiti a Castellarano per farli esplodere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A sorpresa nuovi ordigni bellici inesplosi - pezzi di artiglieria semi-arruginiti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale (foto) - sono stati scoperti nell’azienda agricola La Rubina, tra Rubbianino di Quattro Castella e il Ghiardo di Bibbiano. Durante lavori di aratura, il 17 settembre il titolare Maurizio Bezzi con il trattore aveva dissepolto le prime sei bombe: erano decenni che la famiglia lavorava quell’appezzamento, ma quel giorno l’agricoltore aveva tarato il vomere a profondità maggiore del solito. Sentendo un rumore metallico, aveva bloccato il mezzi: "Ho fatto il militare e usato mortai, ho riconosciuto cosa fossero: proiettili lunghi un’ottantina di centimetri e con il diametro di una grossa bottiglia". Aveva così allertato la Questura, che aveva messo in sicurezza l’area. Ilrestodelcarlino.it - Altri ordigni bellici nei campi di un’azienda. Trasferiti a Castellarano per farli esplodere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A sorpresa nuoviinesplosi - pezzi di artiglieria semi-arruginiti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale (foto) - sono stati scoperti nell’azienda agricola La Rubina, tra Rubbianino di Quattro Castella e il Ghiardo di Bibbiano. Durante lavori di aratura, il 17 settembre il titolare Maurizio Bezzi con il trattore aveva dissepolto le prime sei bombe: erano decenni che la famiglia lavorava quell’appezzamento, ma quel giorno l’agricoltore aveva tarato il vomere a profondità maggiore del solito. Sentendo un rumore metallico, aveva bloccato il mezzi: "Ho fatto il militare e usato mortai, ho riconosciuto cosa fossero: proiettili lunghi un’ottantina di centimetri e con il diametro di una grossa bottiglia". Aveva così allertato la Questura, che aveva messo in sicurezza l’area.

