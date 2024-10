Lanazione.it - Alimentazione sana e responsabile: laboratori e workshop: “Zero Spreco” e Confartigianato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – 400 ragazzi hanno celebrato la Giornata Mondiale dell’al polo tecnologico di Aisa Impianti s.p.a a San Zeno. Un evento speciale in collaborazione conImprese Arezzo per imparare l’importanza della salute del pianeta, del benessere a tavola, del risparmio energetico e dell’uso corretto delle materie prime. Nata per ricordare in tutto il mondo la fondazione della FAO, l’Organizzazione mondiale per l’e l’agricoltura, il titolo della giornata mondiale dell’di quest’anno è stato “il diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”, un principio di giustizia universale per ogni cittadino del pianeta sempre più fragile a causa dei cambiamenti climatici, dei conflitti e di politiche distruttive per il pianeta. Le classi prime dell’I.S.I.