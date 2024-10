Oasport.it - Accordo tra la FISG e la KNSB: collaborazione Italia-Olanda per short track e speed skating

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Collaborare con i migliori per essere migliori. È con questo spirito che è stato dato il via ufficiale a untra la Federazionena Sport del Ghiaccio () e la, ovvero la federazione olandese di pattinaggio su ghiaccio per lavorare insieme nel percorso che porterà alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In che cosa consiste questo progetto? Si punta alla condivisione di conoscenze ed esperienze tra gli atleti di riferimento, gli allenatori e gli staff tecnici nonché l’organizzazione di camp e raduni per la pista lunga e loalla presenza di entrambe le compagine citate. Le due discipline della velocità sul ghiaccio al centro dell’attenzione, per avere informazioni utili allo sviluppo del movimento.