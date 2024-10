Calcionews24.com - Abodi polemico: «Da rivedere il Decreto Dignità. Ecco come sconfiggeremo la ludopatia nel calcio»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Andrea, Ministro dello Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del: non senza qualche polemica Andrea, Ministro dello Sport, è intervenuto al Question Time rilasciando qualche dichiarazione sul: non senza qualche polemica considerando i problemi che si stanno causando soprattutto in Serie A. Le parole riprese da