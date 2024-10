Visual Sound Festival | prima edizione

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 17 al 19 ottobre il Nuovo Cinema Aquila di Roma ospita ladel, un evento dedicato al contemporaneo dell’arte audioe che esplora l’espressione di artisti e artiste under 35 presentando spettacolari performance di video sperimentali e musica elettronica. Laboratorio di sperimentazione e punto d’incontro per artisti emergenti della scena,è l’occasione per immergersi nel futuro della produzione artistica audioe e scoprire i nomi più originali del panorama laziale proposti da Fotonica,evento che da otto anni a Roma esplora l’intersezione fra immagini e suoni nell’arte digitale.