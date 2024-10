Vino contraffatto venduto come di pregio anche a 15mila euro a bottiglia: la scoperta (Di martedì 15 ottobre 2024) Sgominata un’organizzazione criminale transnazionale che commercializzava bottiglie di Vino contraffatte vendendole come di pregio. Alcune di queste bottiglie venivano vendute anche a 15.000 euro. Nella mattinata di martedì sono scattate le perquisizioni e i mandati di arresto: in totale sei Monzatoday.it - Vino contraffatto venduto come di pregio anche a 15mila euro a bottiglia: la scoperta Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sgominata un’organizzazione criminale transnazionale che commercializzava bottiglie dicontraffatte vendendoledi. Alcune di queste bottiglie venivano vendutea 15.000. Nella mattinata di martedì sono scattate le perquisizioni e i mandati di arresto: in totale sei

