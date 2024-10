Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 19:45

(Di martedì 15 ottobre 2024) 19.35 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRFFICO RALLENTATO CON CODE TRAFIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA APPIA CODE TRTA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO MENTRE SULLA V IA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FANCESI DIREZIONE MARINO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIAN A EFINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA INFINE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA DIREZIONE PONTINA Servizio fornito da Astral