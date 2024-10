Via Vigevano, non solo ristoranti: l’identità milanese riesce a resistere (Di martedì 15 ottobre 2024) Cucchi Sono in corso Cristoforo Colombo e mi immetto in una stretta via, che poi si piega a gomito: via Alessandria, nella sua solitudine, tra le molte automobili parcheggiate a lato e muri orrendamente sconciati dai soliti scarabocchiatori. Arrivo allora in una strada completamente diversa, via Vigevano, dove ho appuntamento con un amico, e subito vengo attratto dalla vivacità del luogo e dalla sua identità felicemente storica, tradizionale, com’è soprattutto nelle sue semplici case affabili. La posizione della via è particolare, perché a un’estremità c’è la stazione di Porta Genova e dall’altra ci si avvicina alla Darsena. Il panorama è d’identità piacevolmente milanese e qua e là sbircio nei cortili. Poi passo davanti agli stendardi di Tenoha, ampio spazio multifunzionale giapponese che comprende anche un ristorante con bar e giardini. Ilgiorno.it - Via Vigevano, non solo ristoranti: l’identità milanese riesce a resistere Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Cucchi Sono in corso Cristoforo Colombo e mi immetto in una stretta via, che poi si piega a gomito: via Alessandria, nella sua solitudine, tra le molte automobili parcheggiate a lato e muri orrendamente sconciati dai soliti scarabocchiatori. Arrivo allora in una strada completamente diversa, via, dove ho appuntamento con un amico, e subito vengo attratto dalla vivacità del luogo e dalla sua identità felicemente storica, tradizionale, com’è soprattutto nelle sue semplici case affabili. La posizione della via è particolare, perché a un’estremità c’è la stazione di Porta Genova e dall’altra ci si avvicina alla Darsena. Il panorama è d’identità piacevolmentee qua e là sbircio nei cortili. Poi passo davanti agli stendardi di Tenoha, ampio spazio multifunzionale giapponese che comprende anche un ristorante con bar e giardini.

