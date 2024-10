**Ue: Renzi, 'Fitto? E' stata Meloni contro Italia nel 2019 e 2014'** (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sulla vicenda di Fitto noi siamo d'accordo con il richiamo che fa la Meloni del 2024, ma la Meloni del 2024 non è d'accordo con la Meloni del 2019 e del 2014, quella che nel 2019 chiamò alla piazza contro il commissario Gentiloni e nel 2014 definì il la nomina dell'alto rappresentante un inutile pennacchio. Si può cambiare idea ma non attaccare gli altri: contro l'Italia fu la Meloni in quegli anni, come nel 2016 quando unica chiese le dimissioni di Mogherini. Dice che la nomina di Fitto è storica ma se è storia aver nominato il vicepresidente della commissione, che è aver nominato il presidente della commissione? E' oltre la storia? E' la leggenda?". Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Liberoquotidiano.it - **Ue: Renzi, 'Fitto? E' stata Meloni contro Italia nel 2019 e 2014'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sulla vicenda dinoi siamo d'accordo con il richiamo che fa ladel 2024, ma ladel 2024 non è d'accordo con ladele del, quella che nelchiamò alla piazzail commissario Gentiloni e neldefinì il la nomina dell'alto rappresentante un inutile pennacchio. Si può cambiare idea ma non attaccare gli altri:l'fu lain quegli anni, come nel 2016 quando unica chiese le dimissioni di Mogherini. Dice che la nomina diè storica ma se è storia aver nominato il vicepresidente della commissione, che è aver nominato il presidente della commissione? E' oltre la storia? E' la leggenda?". Così Matteoal Senato per le comunicazione della premier Giorgiain vista del Consiglio europeo.

