Liberoquotidiano.it - Ue: Calenda a Meloni, 'lei chiede responsabilità ma servono atti concreti'

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sulla questione Ucraina e Israele non è che accettiamo tante lezioni. Noi riteniamo che sia indispensabile consentire l'uso di armi in territorio russo". Così Carloin Senato per le comunicazioni della premier Giorgiain vista dal Consiglio europeo. "Questa rappresentazione per cui l'Europa è diventata italiana purtroppo non corrisponde al vero: ancora oggi siamo dipendenti da Orban per il pacchetto sull'Ucraina. Allora, come dice Draghi, bisognerebbe togliere il diritto di veto".