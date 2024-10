**Ue: al Quirinale pranzo Mattarella-Meloni-ministri prima di Consiglio europeo** (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - In corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede il Consiglio europeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Giorgia Meloni. Presenti anche i ministri degli Esteri, Antonio Tajani; dell'Interno, Matteo Piantedosi; della Difesa, Guido Crosetto; dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. Liberoquotidiano.it - **Ue: al Quirinale pranzo Mattarella-Meloni-ministri prima di Consiglio europeo** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - In corso alla tradizionale colazione di lavoro che precede ileuropeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio, e quello del, Giorgia. Presenti anche idegli Esteri, Antonio Tajani; dell'Interno, Matteo Piantedosi; della Difesa, Guido Crosetto; dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; e il sottosegretario alla presidenza del, Giovanbattista Fazzolari.

Quirinale : Consiglio Difesa il 23/10 - Le iniziative in ambito internazionale ed europeo e lo stato delle missioni militari italiane nella regione mediorientale. 40 Il Presidente della Repubblica Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per mercoledì 23 ottobre. 17. All'ordine del giorno l'esame dell'evoluzione dei conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina. (Televideo.rai.it)