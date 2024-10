“Tv Talk” con Mia Ceran: un nuovo equilibrio tra tradizione e innovazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Il testimone è passato, ma lo spirito rimane. “Tv Talk”, storica trasmissione di Rai 3 dedicata all’analisi del mondo televisivo, ha inaugurato una nuova era con la conduzione di Mia Ceran. Un cambio di guardia che, lungi dall’essere traumatico, si è rivelato un’occasione per rinnovare un format già solido, infondendogli nuova linfa vitale. La giornalista, già molto apprezzata dal pubblico, ha accolto con entusiasmo e responsabilità questo nuovo incarico. «Lo considero una dimostrazione di fiducia, ma sento anche l’onere di conquistare il pubblico», ha dichiarato a “TV Sorrisi e Canzoni”. E lo sta facendo con particolare abilità. Nell’ultima puntata, sabato 12 ottobre, gli ascolti sono stati soddisfacenti: è stato superato abbondantemente il 7% di share. 361magazine.com - “Tv Talk” con Mia Ceran: un nuovo equilibrio tra tradizione e innovazione Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il testimone è passato, ma lo spirito rimane. “Tv”, storica trasmissione di Rai 3 dedicata all’analisi del mondo televisivo, ha inaugurato una nuova era con la conduzione di Mia. Un cambio di guardia che, lungi dall’essere traumatico, si è rivelato un’occasione per rinnovare un format già solido, infondendogli nuova linfa vitale. La giornalista, già molto apprezzata dal pubblico, ha accolto con entusiasmo e responsabilità questoincarico. «Lo considero una dimostrazione di fiducia, ma sento anche l’onere di conquistare il pubblico», ha dichiarato a “TV Sorrisi e Canzoni”. E lo sta facendo con particolare abilità. Nell’ultima puntata, sabato 12 ottobre, gli ascolti sono stati soddisfacenti: è stato superato abbondantemente il 7% di share.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Tv Talk” riparte con Mia Ceran : un nuovo equilibrio tra tradizione e innovazione - La sua capacità di coniugare competenza, passione e freschezza sta regalando al pubblico un programma avvincente e stimolante, in grado di affrontare temi complessi con un linguaggio semplice e diretto. Un cambio di guardia che, lungi dall’essere traumatico, si è rivelato un’occasione per rinnovare un format già solido, infondendogli nuova linfa vitale. (361magazine.com)

Tv Talk - Mia Ceran all'altezza del predecessore : il dato che la incorona - Presto per dire se le vette di Bernardini saranno raggiunte, ma la Ceran sembra sulla strada giusta. . Astuta la scelta della scaletta: si parte con Giorgio Zanchini, conduttore di “Rebus” che garantisce ottimi ascolti a Rai 3, a seguire spazio a Stefania Battistini, che per prima ha “violato” le frontiere russe “embedded” con l'esercito ucraino e che giustamente la Rai sta ... (Liberoquotidiano.it)

Mia Ceran al debutto a TvTalk : “Cosa mi ha detto Massimo Bernardini” - Questo è il consiglio più importante che mi ha dato“, ha dichiarato la conduttrice a TvBlog. Anche se in questo caso il passaggio di testimone è stato molto romantico e io mi sono sentita molto abbracciata da Massimo”. Per me è un orgoglio essere stata individuata dall’azienda in dialogo con Massimo: so infatti che lui ha tracciato un identikit e l’azienda lo ha seguito, cosa che non era affatto ... (Biccy.it)