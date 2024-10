Tram Bologna, aiuti ai commercianti. L’accordo: “Sei milioni in 2 anni per i ‘danni’ dei cantieri” (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – Tre milioni di euro l’anno, di cui due milioni di sconti fiscali e uno in contributi relativi ai bandi. Il tutto moltiplicato per due anni: 2025 e 2026. Questa è la cifra destinata agli aiuti per le imprese coinvolte nelle zone dei cantieri del Tram su cui si sta ora discutendo al tavolo tra la giunta guidata da Matteo Lepore e le associazioni di commercianti. "Il tesoretto è di circa tre milioni di euro per il biennio 2025-2026”, confermano da Ascom e Confesercenti al termine della riunione con l’amministrazione, avvenuta venerdì scorso. Dunque, nulla è ancora nero su bianco, l’intesa al momento è verbale, ma c’è la disponibilità del Comune ad aumentare il plafond messo a disposizione per le imprese. "Come abbiamo sempre detto, siamo per tenere costantemente aperto il dialogo con le associazioni. Abbiamo fatto una riunione e ne seguiranno altre. Ilrestodelcarlino.it - Tram Bologna, aiuti ai commercianti. L’accordo: “Sei milioni in 2 anni per i ‘danni’ dei cantieri” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Tredi euro l’anno, di cui duedi sconti fiscali e uno in contributi relativi ai bandi. Il tutto moltiplicato per due: 2025 e 2026. Questa è la cifra destinata agliper le imprese coinvolte nelle zone deidelsu cui si sta ora discutendo al tavolo tra la giunta guidata da Matteo Lepore e le associazioni di. "Il tesoretto è di circa tredi euro per il biennio 2025-2026”, confermano da Ascom e Confesercenti al termine della riunione con l’amministrazione, avvenuta venerdì scorso. Dunque, nulla è ancora nero su bianco, l’intesa al momento è verbale, ma c’è la disponibilità del Comune ad aumentare il plafond messo a disposizione per le imprese. "Come abbiamo sempre detto, siamo per tenere costantemente aperto il dialogo con le associazioni. Abbiamo fatto una riunione e ne seguiranno altre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Germania : altri 600 milioni di aiuti militari a Kiev - . Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine dell’incontro a. . “È chiaro che la pace può essere realizzata solo sulla base del diritto internazionale, ciò richiederà sforzi enormi tuttavia, lo sforzo per raggiungere una pace giusta e duratura per l’Ucraina rimane il principio guida della nostra azione comune, non accetteremo una pace dettata dalla Russia”. (Imolaoggi.it)

Alluvioni - Cia Romagna in assemblea : "Nel 2023 danni all'agricoltura per 912 milioni - servono più aiuti" - Cia Romagna si è riunita martedì sera in assemblea per illustrare la complessità dei meccanismi per accedere ai provvedimenti previsti fino a ora per chiedere i ristori per alluvioni e frane del 2023. Questa è stata l’occasione per presentare lo stato dell’arte, per quanto attiene a Cia Romagna... (Ravennatoday.it)

Libano - Blinken annuncia 157 milioni di aiuti umanitari Usa - Tale assistenza "sosterrà anche coloro che fuggono nella vicina Siria", viene aggiunto. "Questo finanziamento affronterà le esigenze nuove ed esistenti degli sfollati interni, delle popolazioni di rifugiati all'interno del Libano e delle comunità che li ospitano", aggiunge Blinken in un comunicato pubblicato dal Dipartimento di Stato americano. (Quotidiano.net)