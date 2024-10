Oasport.it - Tiro a volo, Willet al vertice nel trap dopo la prima parte di qualificazioni alle Finali di Coppa del Mondo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Jamese Vivaan Kapoor salgono in cattedra in occasione delladellevalide per ledelladel2024 di, rassegna attualmente in scena in India, precisamente a Nuova Delhi.Âi primi 75 piattelli infatti l’australiano e il padrone di casa indiano hanno messo a referto 73 colpi. A seguito di una serie inaugurale terminata per entrambi con 25/25,ha mancato due colpi nella seconda tranche, tornando a quota 25 nell’ultima. Kapoor ha invece fallito un colpo per serie, accomodandosi così al posto d’onore. Vicini comunque sia il cinese Ying Qi (argento a Parigi 2024) che il secondo indiano in lotta, Bhownesh Mendiratta, fermi a quota 72/70. PiĂą staccati invece il turco Tolga Tuncer N e il ceco David Kostelecky, atleti appaiati in zona 70/75.