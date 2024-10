Tvpertutti.it - Temptation Island, Sofia lancia una velenosa stoccata ad Anna: il web sbotta

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Questa sera, martedì 15 ottobre 2024, andrà in onda una nuova puntata di. Ormai siamo quasi agli sgoccioli e anche questa seconda edizione dell'anno si accinge a chiudere i battenti (QUI la data dell'ultima puntata). Tra le coppie che già hanno posto fine al loro percorso, però, c'è quella formata daAcciardi e Alfred Ekhator. I due hanno scelto di uscire dal programma separatamente. Lui, però, ha voluto approfondire la conoscenza con la tentatriceCostantini, anche se le cose non sembra siano andate nel migliore dei modi. In ogni caso, in questi giorni, l'ex tentatrice si sta sbizzarrendo sui social pubblicando video e contenuti colmi di stoccate contro. Proprio di recente ha condiviso un video che ha generato una certa indignazione.