Teatro del Lido: gli appuntamenti dal 18 al 20 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Teatro DEL Lido DI OSTIA appuntamenti del weekend 18 – 20 ottobre Dario Fo e Franca Rame – incontro Magic Miles – concerto JBJO Jodice Bros Jazz Orchestra Una piccola bugiarda e il coccodrillo – Teatro omaggio ad Anna Magnani La stagione 2024/2025 del Teatro del Lido entra nel vivo con un’offerta culturale che spazia dal Teatro, alla danza, alla musica, fino agli incontri e ai laboratori, sotto il claim di Uno spazio tutto per te, incarnando pienamente il valore comunitario, pubblico e partecipativo del Teatro come spazio essenziale per la vita della città. Venerdì 18 ottobre alle 19 riprende il ciclo di incontri curato da Luciano Meldolesi Condividere le emozioni, dedicato ai protagonisti della scena contemporanea di Teatro e danza, un modo per scoprire e condividere le riflessioni sugli spettacoli, registi e coreografi che hanno segnato un’epoca. Romadailynews.it - Teatro del Lido: gli appuntamenti dal 18 al 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)DELDI OSTIAdel weekend 18 – 20Dario Fo e Franca Rame – incontro Magic Miles – concerto JBJO Jodice Bros Jazz Orchestra Una piccola bugiarda e il coccodrillo –omaggio ad Anna Magnani La stagione 2024/2025 deldelentra nel vivo con un’offerta culturale che spazia dal, alla danza, alla musica, fino agli incontri e ai laboratori, sotto il claim di Uno spazio tutto per te, incarnando pienamente il valore comunitario, pubblico e partecipativo delcome spazio essenziale per la vita della città. Venerdì 18alle 19 riprende il ciclo di incontri curato da Luciano Meldolesi Condividere le emozioni, dedicato ai protagonisti della scena contemporanea die danza, un modo per scoprire e condividere le riflessioni sugli spettacoli, registi e coreografi che hanno segnato un’epoca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ostia - al Teatro del Lido uno spettacolo sulla dipendenza da gioco d’azzardo - Per partecipare allo spettacolo è possibile prenotarsi alla mail: gioco. Il nostro servizio in via Tagaste a Ostia offre consulenza e supporto a chi chiede aiuto, nonché a familiari, parenti e amici che ci chiedono indicazioni su come comportarsi con un giocatore compulsivo”, spiega Claudia Boro, Coordinatore Infermieristico e Coordinatore Progetto DGA della ASL Roma 3. (Ilfaroonline.it)

Teatro Elicantropo : in scena “Lido per mari unici” di Francesca Morgante - it. «L’uomo è natura onirica. Lei, infatti, è il lido, la spiaggia, bagnata da più mari: incontri, azioni, ricordi, esperienze. È estate, Lei, trentenne di origini napoletane, ha avuto una giornata difficile. Raggiunge la nonna a casa e lì si addormenta. . Non è un caso che la protagonista abbia un contatto con la nonna poco prima di addormentarsi. (Ildenaro.it)

A Ravenna uno dei pochi teatri di comunità d’Italia : la storia del Grande Teatro di Lido Adriano - Quest’anno, dal 3 maggio al 2 giugno, è stata la volta di una fiaba indiana (Panchatantra o le mirabolanti avventure di Kalila e Dimna), con la drammaturgia dello scrittore ravennate di origini algerine Tahar Lamri, le musiche di Francesco Giampaoli col contributo di Enrico Mao Bocchini, il songwriting di Lanfranco Vicari, la voce di Jessica Doccioli, la scenografia di Alessandra Carini. (Ilfattoquotidiano.it)