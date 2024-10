Secoloditalia.it - Tapiro d’oro di Striscia alla Ferragni: “Io e Fedez mai stati una coppia aperta. Taylor Mega si sbaglia”

(Di martedì 15 ottobre 2024)numero 1500 a Chiara, che ieri ricevuto l’ormai iconico regalo dila notizia per la quinta volta. Valerio Staffelli l’ha raggiunta perché l’influencer-imprenditrice si mostrerebbe “attapirata” non solo per l’inchiesta sul caso Pandoro, ma anche per le dichiarazioni di. Che, palrando del suo flirt con, sul matrimonio traha parlato di “”. Chiara la prende bene e si concede una chiacchierata con l’inviato del tg satirico per fare chiarezza sul matrimonio finito cona Chiara: mai stata unaValerio Staffelli riportale dichiarazioni di. L’infuencer disse dei Ferragnez: “Non puoi tradire se stai parlando di una. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nellache tutti conosciamo.