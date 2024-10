Quotidiano.net - Tananai corre veloce: "Il successo è una sfida. I concerti come una droga"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Calmocobra tutto d’un fiato.una sgasata in sella a quella moto che nel caso diassomiglia tanto alla sua vita sulla corsia di sorpasso. "Il titolo nasce da un monito del mio manager, che quando teme stia perdendo contatto con la realtà attratto dalle luci della grande giostra su cui m’ha fatto salire Sanremo, mi guarda dritto negli occhi dicendo ‘calmo cobra’, fai quel che devi senza farti condizionare dal mondo che ti gira attorno". Da qui nasce la metafora della velocità, della moto e dellaa sé stesso evocata dalla copertina (e dal falso incidente messo in scena a Roma qualche settimana fa per iniziare a far circolare sui social il concept del disco). "Questa frenesia sai quando inizia, ma non quando finisce" ammette “Tana”, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, classe ’95, nello studio nuovo di zecca che s’è costruito a Milano in zona Loreto.