Tajani, verso contributo di 3-4 miliardi dalle banche (Di martedì 15 ottobre 2024) È nell'ordine di grandezza dei 3-4 miliardi di euro il valore del contributo in arrivo dal settore bancario alla manovra. Lo ha confermato annuendo il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando alla Camera per la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, a cui seguirà alle 20 il Consiglio dei ministri. "Vediamo stasera - ha continuato Tajani rispondendo ai cronisti in Transatlantico -, sono stati riuniti fino a ieri sera. Ora stanno facendo le ultime cose. Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro". Quotidiano.net - Tajani, verso contributo di 3-4 miliardi dalle banche Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) È nell'ordine di grandezza dei 3-4di euro il valore delin arrivo dal settore bancario alla manovra. Lo ha confermato annuendo il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio, arrivando alla Camera per la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, a cui seguirà alle 20 il Consiglio dei ministri. "Vediamo stasera - ha continuatorispondendo ai cronisti in Transatlantico -, sono stati riuniti fino a ieri sera. Ora stanno facendo le ultime cose. Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro".

