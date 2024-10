Stop armi ad Israele: facciamo per davvero però (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott – Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni che oggi il premier Giorgia Meloni ha rilasciato al Senato riguardo l’invio di armi ad Israele. La leader di FdI ha affermato che “dopo l’avvio delle operazioni a Gaza il governo ha sospeso immediatamente ogni nuova licenza di esportazione” e che “tutti gli accordi firmati dopo il 7 ottobre non hanno trovato applicazione“. Il problema però sono quelli precedenti al 7 ottobre. Stop alle armi ad Israele: vediamoci chiaro “Le licenze autorizzate prima sono tutte analizzate caso per caso dall’autorità competente alla Farnesina“. Ilprimatonazionale.it - Stop armi ad Israele: facciamo per davvero però Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott – Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni che oggi il premier Giorgia Meloni ha rilasciato al Senato riguardo l’invio diad. La leader di FdI ha affermato che “dopo l’avvio delle operazioni a Gaza il governo ha sospeso immediatamente ogni nuova licenza di esportazione” e che “tutti gli accordi firmati dopo il 7 ottobre non hanno trovato applicazione“. Il problemasono quelli precedenti al 7 ottobre.allead: vediamoci chiaro “Le licenze autorizzate prima sono tutte analizzate caso per caso dall’autorità competente alla Farnesina“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa a Israele : "Migliori situazione Gaza o armi a rischio" - Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne... (Today.it)

L'ultimatum degli Usa a Israele : "Embargo alle armi" - Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin hanno inviato una lettera a Israele chiedendogli di adottare misure nei prossimi 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza. Gli Stati Uniti hanno informato Israele che sarebbero... (Today.it)

'Usa a Israele - migliori la situazione Gaza o armi a rischio' - Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato ieri una lettera a Israele chiedendo di adottare misure entro 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza al fine di evitare un embargo sulle armi americane. Nella lettera in particolare si chiedono "passi concreti" e si esprime la "profonda preoccupazione" degli Stati Uniti per una ... (Quotidiano.net)