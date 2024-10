Sopralluoghi del comitato ristretto dei sindaci: al centro la salute nella provincia di Viterbo (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I rappresentanti dei comuni della provincia di Viterbo si mobilitano per monitorare le strutture sanitarie locali. Il neonato comitato ristretto della Conferenza dei sindaci ha avviato una serie di Sopralluoghi per valutare la situazione degli ospedali e delle strutture sanitarie nel territorio. Presieduto dalla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, il comitato si propone di facilitare la cooperazione tra i sindaci e l’ASL per migliorare i servizi sanitari e rispondere alle necessità della popolazione. La composizione e l’obiettivo del comitato ristretto Il comitato ristretto è composto dai sindaci di cinque comuni della provincia di Viterbo: Viterbo, Acquapendente, Soriano nel Cimino, Bolsena e Tarquinia. Gaeta.it - Sopralluoghi del comitato ristretto dei sindaci: al centro la salute nella provincia di Viterbo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I rappresentanti dei comuni delladisi mobilitano per monitorare le strutture sanitarie locali. Il neonatodella Conferenza deiha avviato una serie diper valutare la situazione degli ospedali e delle strutture sanitarie nel territorio. Presieduto dalla sindaca di, Chiara Frontini, ilsi propone di facilitare la cooperazione tra ie l’ASL per migliorare i servizi sanitari e rispondere alle necessità della popolazione. La composizione e l’obiettivo delIlè composto daidi cinque comuni delladi, Acquapendente, Soriano nel Cimino, Bolsena e Tarquinia.

