Six Kings Slam 2024: programma e orari mercoledì 16 ottobre con Sinner e Alcaraz (Di martedì 15 ottobre 2024) Il programma e gli orari di mercoledì 16 ottobre per quanto riguarda il Six Kings Slam 2024, torneo d'esibizione in programma a Riyadh, in Arabia Saudita. Si parte dai quarti di finale e a scendere in campo saranno i due migliori giocatori al mondo. Jannik Sinner sfida il russo Daniil Medvedev, mentre Carlos Alcaraz affronta il danese Holger Rune. Già in semifinale invece due leggende come Novak Djokovic e Rafa Nadal, che attendono di scoprire i rispettivi avversari. Di seguito l'ordine di gioco. TABELLONE COPERTURA TV E STREAMING MONTEPREMI programma MERCOLEDI' 16 ottobre Ore 18:30 – Sinner vs Medvedev Non prima delle ore 20:00 – Alcaraz vs Rune

