Simone Seveso, da Lazzate, campione del mondo di kart (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo abbiamo lasciato con un titolo europeo e lo ritroviamo anno addirittura con il titolo in cui di campione del mondo kart per il monomarca Easykart 60 cc. Simone Seveso, 10 anni, di Lazzate, è un pilota che sta bruciando le tappe e che macina successi di sempre maggiore prestigio, come quello ottenuto domenica scorsa Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo abbiamo lasciato con un titolo europeo e lo ritroviamo anno addirittura con il titolo in cui didelper il monomarca Easy60 cc., 10 anni, di, è un pilota che sta bruciando le tappe e che macina successi di sempre maggiore prestigio, come quello ottenuto domenica scorsa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simone Seveso - da Lazzate - a 10 anni è un asso del kart - con titolo europeo - Simone Seveso [. . ]. Simone Seveso, da Lazzate, ha 10 anni, ma guida i kart da quando ne aveva 5 e quest’anno ha già messo in bacheca un secondo posto nazionale e un titolo europeo, in attesa delle ultime gare di stagione, tra cui l’attesissima gara mondiale in programma il prossimo 6 ottobre sulla pista di Franciacorta. (Ilnotiziario.net)