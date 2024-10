Seconda categoria. San Rocco fermato dal Centro Erika. Ok il Vis Faventia (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Centro Erika blocca sullo 0-0 il San Rocco a domicilio: così i faentini perdono la leadership del girone M di Seconda a vantaggio dell’altra prima della classe, la Stella Azzurra Zolino che, invece, fa bottino pieno (2-1) a Borgo Tuliero. Risale la classifica anche la Vis Faventia di Roberto Rodondi (foto) che piega 1-0 a Imola lo Juvenilia grazie al gol di Ablaye Racine a 3’ dalla fine. Nel girone N procedono a braccetto in vetta Pol. 2000 e Fiumanese, entrambe fermate sullo 0-0, rispettivamente da Vita e Gs Romagna. Terzo il Low Street, 3-1 sabato al Roncadello. Risultati Seconda categoria (5ª giornata). Girone M: Bagnara-Santagata Sport 3-2, B. Tuliero-St. Azzurra Zolino 1-2, Brisighella-S. Potito 3-1, Jcr Juvenilia-Vis Faventia 0-1, Psp Imola-Sp. Valsanterno 0-3, Riolese-Sesto Imolese 1-2, San Rocco-Centro Erika 0-0. Classifica: St. Azzurra Zolino 12; San Rocco, Sp. Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. San Rocco fermato dal Centro Erika. Ok il Vis Faventia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilblocca sullo 0-0 il Sana domicilio: così i faentini perdono la leadership del girone M dia vantaggio dell’altra prima della classe, la Stella Azzurra Zolino che, invece, fa bottino pieno (2-1) a Borgo Tuliero. Risale la classifica anche la Visdi Roberto Rodondi (foto) che piega 1-0 a Imola lo Juvenilia grazie al gol di Ablaye Racine a 3’ dalla fine. Nel girone N procedono a braccetto in vetta Pol. 2000 e Fiumanese, entrambe fermate sullo 0-0, rispettivamente da Vita e Gs Romagna. Terzo il Low Street, 3-1 sabato al Roncadello. Risultati(5ª giornata). Girone M: Bagnara-Santagata Sport 3-2, B. Tuliero-St. Azzurra Zolino 1-2, Brisighella-S. Potito 3-1, Jcr Juvenilia-Vis0-1, Psp Imola-Sp. Valsanterno 0-3, Riolese-Sesto Imolese 1-2, San0-0. Classifica: St. Azzurra Zolino 12; San, Sp.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seconda Categoria. Stella Azzurra Zolino rimonta e vince da 0-3. S. Rocco - basta un gol - Zarattini 3; P. Reda 1; Valmontone, Real 0. L. Classifica: Pol. Classifica: San Rocco, Stella Azzurra Zolino 9; Sp. Erika-Psp 0-1, San Rocco-Riolese 1-0, Santagata Sport-Juvenilia 1-0, Sesto Imolese-Brisighella 0-0, Sporting Valsanterno-Borgo Tuliero 1-1, Stella Azzurra Zolino-Bagnara 4-3, Vis Faventia-S. (Sport.quotidiano.net)

Parigi 2024 - calcio maschile : Argentina ai quarti da seconda - primo il Marocco - Nel recupero anche uno squillo per l’Ucraina, quando Rulli deve distendersi per deviare coi pugni la conclusione da fuori di Rubchynski. Alla selezione africana basta così controllare nel secondo tempo per mettere in cassaforte il primato nel girone. L’Argentina non affonda il colpo e rinuncia di fatto alla possibilità di migliorare la sua differenza reti, abbassando di molto il suo baricentro e ... (Sportface.it)