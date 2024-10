Schlein schiera il Pd: "Israele criminale", e i terroristi sorridono (Di martedì 15 ottobre 2024) La rotta è segnata. Sempre più contro Israele, con un'implicita attenuazione delle responsabilità (gravissime) di Hezbollah. Una piattaforma che sembra prelevata da qualche rivolta universitaria, tra le tante che hanno infiammato gli atenei in Europa e negli Stati Uniti. Ed invece è la nuova posizione del Pd, che ha perso ogni remora nei confronti di Israele, sdraiandosi sulle parole d'ordine di Giuseppe Conte e di Angelo Bonelli. Non a caso nelle ultime ore i tre leader hanno fatto dichiarazioni sovrapponibili. «Fermiamo ogni esportazione di armi verso Israele, quelli di Israele sono crimini di guerra, vanno fermate le azioni criminali di Netanyahu non più tollerabili», tuona Elly Schlein. Iltempo.it - Schlein schiera il Pd: "Israele criminale", e i terroristi sorridono Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La rotta è segnata. Sempre più contro, con un'implicita attenuazione delle responsabilità (gravissime) di Hezbollah. Una piattaforma che sembra prelevata da qualche rivolta universitaria, tra le tante che hanno infiammato gli atenei in Europa e negli Stati Uniti. Ed invece è la nuova posizione del Pd, che ha perso ogni remora nei confronti di, sdraiandosi sulle parole d'ordine di Giuseppe Conte e di Angelo Bonelli. Non a caso nelle ultime ore i tre leader hanno fatto dichiarazioni sovrapponibili. «Fermiamo ogni esportazione di armi verso, quelli disono crimini di guerra, vanno fermate le azioni criminali di Netanyahu non più tollerabili», tuona Elly

Israele - la durissima accusa alla Schlein di Edit Bruck - sopravvissuta ai lager : “Tace per i voti” - Schlein, afferma, “avrebbe dovuto prendere le distanze da quella piazza e invece tace perché ha paura di perdere elettori”. Ma quella piazza è gravissima, esasperante: odiano Israele e gli ebrei. . Se il governo l’avesse vietata per una questione morale sarebbe meraviglioso”. Lo si era capito da giorni che questa manifestazione non sarebbe stata pacifica. (Secoloditalia.it)

Schlein : “Israele in Libano? Netanyahu lo fa solo per la sua sopravvivenza politica. Meloni si impegni per un cessate il fuoco immediato” - “Seguiamo con grande preoccupazione l’escalation di queste ore in Libano. Da mesi chiediamo un cessate il fuoco a Gaza che purtroppo non è arrivato e lì continua un massacro di civili” ha aggiunto. Serve che il governo italiano si impegni di più insieme alla comunità internazionale per ottenere un cessate il fuoco e fare finire questa guerra”. (Ilfattoquotidiano.it)

“Marchiamo le case degli amici di Israele” : l’ultimo delirio dei compagni pro pal. Schlein tace (video) - “Un fatto particolarmente inquietante”, ricorda il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato elencando i precedenti: “Arriva dopo l’oscena parata con i cartelli che additano all’odio dei fanatici Guido Crosetto, Liliana Segre, Francesco Giubilei e altri, dopo le due liste di proscrizione targate Nuovo partito comunista italiano e dopo l’appello della stessa formazione e dei Carc a ‘rendere ... (Secoloditalia.it)