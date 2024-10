Sarà una manovra da 30 miliardi. Difesa e Sanità salvate dai tagli e torna il bonus bebè come con Silvio (Di martedì 15 ottobre 2024) Ne sapremo di più questa mattina quando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti terrà una conferenza stampa sui provvedimenti assunti in Consiglio dei ministri. Al termine del quale ieri sera il Mef ha diffuso una nota. Il Cdm ha approvato la manovra. Il disegno di legge di bilancio dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Alla fine il contributo dalle banche e dalle assicurazioni ci Sarà. “Vittoria Lega. Previsti in manovra economica 3,5 miliardi da banche e assicurazioni da investire in Sanità, come la Lega ha sempre auspicato”, scrive sui social Matteo Salvini, mentre è in corso il Cdm. Lanotiziagiornale.it - Sarà una manovra da 30 miliardi. Difesa e Sanità salvate dai tagli e torna il bonus bebè come con Silvio Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ne sapremo di più questa mattina quando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti terrà una conferenza stampa sui provvedimenti assunti in Consiglio dei ministri. Al termine del quale ieri sera il Mef ha diffuso una nota. Il Cdm ha approvato la. Il disegno di legge di bilancio dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30nel 2025, più 35nel 2026 e oltre 40nel 2027. Alla fine il contributo dalle banche e dalle assicurazioni ci. “Vittoria Lega. Previsti ineconomica 3,5da banche e assicurazioni da investire inla Lega ha sempre auspicato”, scrive sui social Matteo Salvini, mentre è in corso il Cdm.

