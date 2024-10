Thesocialpost.it - Sammy Basso: boom di firme per la beatificazione. Segnali positivi dal Vaticano

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Grandi emozioni in rete per, il giovane biologo e attivista morto lo scorso 5 ottobre a 28 anni. A dieci giorni dalla sua scomparsa, il web si mobilita per chiedere la sua. La petizione lanciata dall’account “Teologia su TikTok” su Change.org ha raccolto oltre 3mila. «, oltre a essere un giovane biologo di grande talento, è stato un esempio di santità cristiana», recita l’appello. «La sua gioia, umiltà e fede lo hanno reso un simbolo di speranza per tanti malati, un esempio per tutti».Leggi anche:e la, lo ha reso noto il vescovo di Vicenza: “Tanti lo vorrebbero” La richiesta nella petizione è chiara: «Firma per sostenere la richiesta alle autorità ecclesiastiche per l’inizio del processo didi, la prima tappa per riconoscere la sua santità ».