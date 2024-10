Ilgiorno.it - Sam, il campione di basket morto a 24 anni per una trombosi. Il dolore della mamma: dai medici non è arrivato neanche un “ci dispiace”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lumezzane (Brescia), 15 ottobre 2024 – È passato un anno dalla morte di Samuel Dilas, pivotLuxarm Lumezzane, di casa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il 24enne giocava nel Bresciano da tredopo avere militato nella Pallacanestro Forlì 2.015, nella Scandone Avellino e in molte altre squadre. Èil 15 ottobre 2023 in ospedale a Brescia. Era stato ricoverato per la seconda volta in pochi giorni. Gli amici, i compagni di squadra e gli avversari lo hanno sempre descritto, così come i familiari, come un “gigante buono”: 206 centimetri d’altezza per 106 chili, protagonista di gesti di generosità nella vita e nel gioco. Samuel èa causa di una, come ha attestato l’autopsia. Un anno fa, subito dopo la sua morte, la magistratura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati.