Quotidiano.net - Roma, sgomberato l’ex hotel Jonio in via Silicella. Il video

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – E’ statoquesta mattinain via, in zona Torre Maura a. L’operazione, ribattezzata ‘Deflusso volontario’, ha visto impiegati la polizia, polizia locale diCapitale e carabinieri. Ad occupare la struttura erano coloro che prima risiedevano abusivamente nelCinecittà,a sua volta lo scorso 24 settembre. Si tratterebbe principalmente di persone provenienti dal Sudamerica. “Tutto sta procedendo bene perché stanno andando via in maniera volontaria. Noi abbiamo attivato tutte le sale sociali, quindi stiamo cercando di sistemare tutte le fragilità, a iniziare da donne e bambini”, ha commentato il presidente del VI Municipio, Nicola Franco.