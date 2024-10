Rettore Guglielmelli (Ucbm): "Nostro polo ricerca a disposizione aziende" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Avere uno spazio nel Nostro Simulation Center è fondamentale. Tutte queste soluzioni anche più innovative per le terapie avanzate e nella medicina di lungo termine, in cui simuliamo gli ambienti non solo ospedalieri, ma anche per la possibile assistenza a domicilio, per la longevità, la salute a lungo termine, saranno una leva fondamentale per indirizzare nel modo giusto l'applicazione di soluzioni innovative insieme ai giovani ricercatori e a tutti i nostri gruppi di ricerca". Lo ha detto Eugenio Guglielmelli, Rettore Ucbm all'inaugurazione del Simulation center dell'Università Campus Bio-Medico di Roma - un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud Italia - in occasione dell'apertura dell'anno accademico 2024-25. Liberoquotidiano.it - Rettore Guglielmelli (Ucbm): "Nostro polo ricerca a disposizione aziende" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Avere uno spazio nelSimulation Center è fondamentale. Tutte queste soluzioni anche più innovative per le terapie avanzate e nella medicina di lungo termine, in cui simuliamo gli ambienti non solo ospedalieri, ma anche per la possibile assistenza a domicilio, per la longevità, la salute a lungo termine, saranno una leva fondamentale per indirizzare nel modo giusto l'applicazione di soluzioni innovative insieme ai giovanitori e a tutti i nostri gruppi di". Lo ha detto Eugenioall'inaugurazione del Simulation center dell'Università Campus Bio-Medico di Roma - un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, lae la didattica unico in tutto il Centro e Sud Italia - in occasione dell'apertura dell'anno accademico 2024-25.

