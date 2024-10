“Perché non lo buttano fuori”. Grande Fratello, la scoperta di Iago sull’altro concorrente (Di martedì 15 ottobre 2024) Clamorosa lite al Grande Fratello dopo la puntata in diretta di lunedì 14 ottobre. Tutto è iniziato da un botta e risposta tra Javier e Lorenzo. Il pallavolista argentino ha nominato il modello, il quale se l’è presa criticando la decisione dello sportivo e contestando anche la motivazione che ha dato durante la nomination: “Poi parleremo, mi sembra tutto ridicolo. La motivazione è stata ridicola”, ha detto Lorenzo rivolgendosi a Javier che lo aveva appena nominato. Il pallavolista ha provato a spiegare a Lorenzo di averlo nominato Perché “Ci siamo allontanati” e questo punto, vedendo la situazione tesa, Iago Garcia è intervenuto prendendo le parti di Javier e facendo notare a Spolverato di essere troppo permaloso. “Siamo diversi, sono fatto così. Quando mi si accende il tono, si accende. Quando sarà, riuscirò a moderare il tono, ok. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Clamorosa lite aldopo la puntata in diretta di lunedì 14 ottobre. Tutto è iniziato da un botta e risposta tra Javier e Lorenzo. Il pallavolista argentino ha nominato il modello, il quale se l’è presa criticando la decisione dello sportivo e contestando anche la motivazione che ha dato durante la nomination: “Poi parleremo, mi sembra tutto ridicolo. La motivazione è stata ridicola”, ha detto Lorenzo rivolgendosi a Javier che lo aveva appena nominato. Il pallavolista ha provato a spiegare a Lorenzo di averlo nominato“Ci siamo allontanati” e questo punto, vedendo la situazione tesa,Garcia è intervenuto prendendo le parti di Javier e facendo notare a Spolverato di essere troppo permaloso. “Siamo diversi, sono fatto così. Quando mi si accende il tono, si accende. Quando sarà, riuscirò a moderare il tono, ok.

Iago Garcia : “Che tristezza mi fai Lorenzo” - scontro dopo la puntata del Grande Fratello - Nel dopo puntata del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti si sono intensificate a seguito delle nomination, lasciando Lorenzo Spolverato visibilmente scosso. Lo scontro dopo la diretta del Grande Fratello Dopo la puntata, Lorenzo ha avuto un acceso confronto con gli altri concorrenti del reality show, cercando di convincerli che dentro la Casa non sta interpretando un ruolo ... (Movieplayer.it)

Grande Fratello - scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez VIDEO - Ad ogni modo, almeno per il momento, i due non hanno ancora commentato quanto accaduto, pertanto, non resta che attendere il corso della giornata per vedere quali saranno le loro prime impressioni dopo l'accaduto. Durante la puntata del GF di lunedì 14 ottobre 2024, i due hanno avuto modo di confrontarsi e di palesare il reciproco interesse anche in diretta nazionale. (Tvpertutti.it)

Scontro infuocato tra Iago e Lorenzo al Grande Fratello - Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non si sopportano e non fanno niente per nasconderlo. Sarò indifferente a te, perché inizio a vedere un atteggiamento che non mi piace, che hai incrociato la linea rossa. “Indifferenza totale da oggi” è stato dunque l’auspicio di Lorenzo. Io credo che qui, quando accade, tu voglia soltanto stuzzicarmi e tirare fuori il peggio di me perché sai che mi ... (Davidemaggio.it)