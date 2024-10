Orrore a Forlì ragazza sorpresa nel sonno in casa | violentata e filmata

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unadisperata, in preda al terrore. E’ per strada, di notte, e chiede aiuto ai passanti, che prontamente cercano di confortarla e chiamano la polizia. Così si scopre l’. E’ stata aggredita nel suo appartamento mentre dormiva e. Non basta: il balordo ha pure filmato quel che la vittima è stata costretta a subire. E’ successo a. Secondo quel che i poliziotti hanno ricostruito, intorno alle tre di notte la giovane avrebbe sentito dei rumori in. Scopre che si trattava di un suo conoscente. Era riuscito a introdursi nel suo appartamento e dopo averle impedito con la forza di fuggire, l’ha costretta a sottostare a tutti gli sessuali pretesi dall’uomo con tanto di telefonino in mano per registrarli.