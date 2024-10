Lanazione.it - Ora guardarsi alle spalle per ripartire

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cinque punti dopo sei giornate, tre sconfitte consecutive, terza peggiore differenza reti del girone D di serie D e quartultima posizione in classifica, con appena tre lunghezze di margine rispetto al fanalino di coda Progresso. Se le prime partite dovevano già dare una risposta importante su quello che sarebbe stato il ruolo del Prato in questo campionato (come sottolineato alla vigilia dal presidente Stefano Commini), questa risposta è arrivata forte e chiara. Ma purtroppo per i colori biancazzurri non è quella che si desiderava. Remedi e compagni infatti hanno finora dimostrato di non essere all’altezza della situazione. L’unico successo risale ad oltre un mese fa: il 2-1 a Ravenna, sul campo di una delle favorite per il salto di categoria, aveva illuso che si potesse essere di fronte ad una squadra, quella laniera, pronta a lottare per le zone altissime della graduatoria.