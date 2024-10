Open day alla Casa della Comunità di Russi: spazio a screening, vaccinazioni e consulenze (Di martedì 15 ottobre 2024) La Casa della Comunità di Russi apre le sue porte ai cittadini in un Open day in programma sabato, dalle 9 alle 18. Un evento organizzato in collaborazione con il mondo delle associazioni, dedicato alla prevenzione e alla promozione degli stili di vita salutari e alla solidarietà. Numerosi gli Ravennatoday.it - Open day alla Casa della Comunità di Russi: spazio a screening, vaccinazioni e consulenze Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladiapre le sue porte ai cittadini in unday in programma sabato, dalle 9 alle 18. Un evento organizzato in collaborazione con il mondo delle associazioni, dedicatoprevenzione epromozione degli stili di vita salutari esolidarietà. Numerosi gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Golf : Angel Hidalgo batte Rahm al playoff - tris di casa con Puig all’Open di Spagna - Dopo una fase difficilissima durata sostanzialmente metà giro, e dopo aver per un momento sognato di fare cose grandi, David Puig riesce a completare il tris spagnolo grazie a un brillante birdie alle 18. Nondimeno, si è rivelato bravissimo a tenersi in corsa alla prima, poi gli ultimi giri di pallina per trionfare per la prima volta sul DP World Tour. (Oasport.it)

Ginocchio e patologie artrosiche - open day alla casa di cura Sant’Antonino - Martedì 1° ottobre porte aperte e screening rivolto a coloro che soffrono di patologie artrosiche legate al ginocchio. La consulenza ortopedica, inserita nella campagna degli Open Day destinati alla popolazione, è rivolta a tutti i pazienti con le patologie artrosiche di ginocchio all’interno... (Ilpiacenza.it)

"Una vendetta per Open Arms" : Casarini frigna : "squadra speciale" a bordo della Mare Jonio - Ne era già programmata una, ma su tre aspetti specifici: gli strumenti radio, il dispositivo tecnico-sanitario e gli apparati di sicurezza. È la 24esima ispezione che la nave subisce, siamo sempre stati in 'sorveglianza speciale', e la scelta di compiere questa maxi ispezione e di mandare da Roma la 'Squadra ong', conferma il tentativo di bloccare le navi della flotta civile per via ... (Liberoquotidiano.it)