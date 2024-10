Ilgiorno.it - Omicidio di Candido Montini: i Ris tornano a Garzeno. Cosa stanno cercando

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Una squadra dei Ris, specializzata per svolgere rilievi, è giunta ieri da Parma e ha raggiunto l’abitazione diin via ai Monti a Catasco di. Il luogo in cui martedì 24 settembre l’uomo è stato ucciso da una serie di coltellate, una delle quali gli ha trafitto la gola. Dopo i primi riscontri raccolti dal Nucleo investigativo dei carabinieri e i sopralluoghi, il corpo del pensionato, morto a 76 anni, è stato trasferito all’obitorio, dove si trova tuttora, e la casa è stata chiusa. Il sopralluogo Ieri è iniziato il lavoro dei carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche, che potrebbe proseguire anche oggi.