Olympiacos-Olimpia Milano, Messina: “Momenti buoni alternati con errori banali” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Abbiamo giocato una partita tipica di questo inizio stagione, schizofrenica, in cui abbiamo alternato Momenti molto buoni ad altri in cui abbiamo commesso errori banali“. Così Ettore Messina ha commentato la sconfitta dell’Olimpia Milano sul campo dell’Olympiacos nella terza giornata di Eurolega. Il coach dei meneghini ha poi fatto qualche esempio, citando la rimonta iniziale in cui poi “in un minuto roviniamo tutto e andiamo sotto di sei”, situazione poi ripetuta nel secondo e nel terzo quarto, cancellando “tutto quello che di buono abbiamo costruito con errori evitabili”. “Dobbiamo lavorare e migliorare in termini di imporre il ritmo giusto alla partita, in termini di avere la pazienza di non forzare il primo tiro disponibile ma andare a esplorare anche la seconda o terza opzione; in termini di aiutarci meglio difensivamente. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Abbiamo giocato una partita tipica di questo inizio stagione, schizofrenica, in cui abbiamo alternatomoltoad altri in cui abbiamo commesso“. Così Ettoreha commentato la sconfitta dell’sul campo dell’nella terza giornata di Eurolega. Il coach dei meneghini ha poi fatto qualche esempio, citando la rimonta iniziale in cui poi “in un minuto roviniamo tutto e andiamo sotto di sei”, situazione poi ripetuta nel secondo e nel terzo quarto, cancellando “tutto quello che di buono abbiamo costruito conevitabili”. “Dobbiamo lavorare e migliorare in termini di imporre il ritmo giusto alla partita, in termini di avere la pazienza di non forzare il primo tiro disponibile ma andare a esplorare anche la seconda o terza opzione; in termini di aiutarci meglio difensivamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Milano Marittima a Milano Milano. “Il Pineta” - locale iconico della riviera romagnola - sbarca in via Messina - "Era nel nostro destino arrivare prima o poi a Milano: la città ce l’abbiamo scritta nel nome, e siamo nati non a caso a Milano Marittima” raccontano i gestori impegnati in queste ore a organizzare l’evento di sabato. Con l’arrivo del Pineta e, a poche decine di metri di distanza in via Ferraris, del “Lom Dopolavoro” aperto nel giugno 2022, all’interno di una vecchia cascina del 1870 in disuso a ... (Ilgiorno.it)

Da Milano Marittima a Milano Milano. “La Pineta” - il locale iconico della riviera romagnola - sbarca in via Messina - Quando la famiglia d’imprenditori milanesi Maffei sigla una convenzione con l’allora amministrazione comunale di Cervia – di cui ancora oggi Milano Marittima è ancora oggi la frazione balneare – per acquisire una vasta zona della pineta litoranea ed edificarvi dei villini, parchi e giardini per creare così un nuovo quartiere residenziale. (Ilgiorno.it)

Olimpia Milano-Paris - Ettore Messina : “Era importante rompere il ghiaccio in casa” - “Era importante rompere il ghiaccio in casa e vincere, è stata una partita difficile, contro una squadra veloce, che corre. Come ha detto il mio collega del Fenerbahce è meglio imparare dopo una vittoria che dopo una sconfitta. The post Olimpia Milano-Paris, Ettore Messina: “Era importante rompere il ghiaccio in casa” appeared first on SportFace. (Sportface.it)