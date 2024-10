Nove anni di falsificazioni, arrestato 47enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Falsificazione e indebito utilizzo degli strumenti di pagamento, in manette un 47enne. I reati commessi fra il 2010 e il 2019 a Caserta e Campobasso. Di origini campane, ma residente nel capoluogo molisano, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Guglionesi, in esecuzione di un Casertanews.it - Nove anni di falsificazioni, arrestato 47enne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Falsificazione e indebito utilizzo degli strumenti di pagamento, in manette un. I reati commessi fra il 2010 e il 2019 a Caserta e Campobasso. Di origini campane, ma residente nel capoluogo molisano, è statodai carabinieri della Stazione di Guglionesi, in esecuzione di un

Imprenditore si ribella al racket - 47enne arrestato per estorsione - D. In particolare, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, si è potuto risalire al veicolo utilizzato per la commissione del reato, consentendo la completa identificazione dell’indagato ed il successivo riconoscimento sia da parte della vittima che da un suo dipendente. La denuncia dell’imprenditore risale al periodo tra settembre ed ottobre del 2023 e grazie al ... (Impresaitaliana.net)

Arrestato un 47enne per tentata estorsione aggravata da metodo mafioso : la denuncia di un imprenditore napoletano - La paura di ritorsioni spesso muove le vittime alla omertà, ma l’azione intrapresa dall’imprenditore ha dimostrato che è possibile fare affidamento sulle forze dell’ordine per affrontare queste situazioni. L’indagine e la raccolta delle prove L’indagine condotta dal Nucleo Operativo ha avuto un impulso decisivo grazie alla denuncia del titolare dell’attività commerciale in via dell’Epomeo. (Gaeta.it)

Imprenditore denuncia il tentativo di estorsione : arrestato 47enne a Napoli - L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati mafiosi, con l’obiettivo di restituire serenità agli imprenditori locali e proteggere il tessuto economico sano di Napoli, spesso messo a dura prova da simili fenomeni criminali. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura di Napoli – DDA, continuano la loro attività di contrasto alla criminalità organizzata che da tempo ... (Primacampania.it)