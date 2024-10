Nations League – McTominay e Gilmour titolari per la Scozia (Di martedì 15 ottobre 2024) Le formazioni ufficiali di Scozia – Portogallo, match valido per la quarta giornata del Gruppo 1 di Lega A di Nations League, sono state confermate. Formazione Scozia La Scozia schiera un 4-2-3-1 con Gunn tra i pali. La difesa è composta da Ralston, Hanley, McKenna e Robertson. In mediana ci sono Billy Gilmour e Kenny McLean, con McTominay posizionato più avanzato insieme a McGinn e Christie, che supportano l’unica punta, Lyndon Dykes. I centrocampisti della nazionale scozzese Scott McTominay e Billy Gilmour, sono due pedine fondamentali per il Napoli di Antonio Conte. Gli undici titolari della Scozia Portiere: Gunn: Il numero 1 scozzese, scelto per la sua esperienza e abilità nel leggere il gioco, sarà fondamentale per garantire sicurezza tra i pali. Difensori: Ralston: Terzino destro, noto per le sue capacità di spinta e il supporto offensivo. Terzotemponapoli.com - Nations League – McTominay e Gilmour titolari per la Scozia Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le formazioni ufficiali di– Portogallo, match valido per la quarta giornata del Gruppo 1 di Lega A di, sono state confermate. FormazioneLaschiera un 4-2-3-1 con Gunn tra i pali. La difesa è composta da Ralston, Hanley, McKenna e Robertson. In mediana ci sono Billye Kenny McLean, conposizionato più avanzato insieme a McGinn e Christie, che supportano l’unica punta, Lyndon Dykes. I centrocampisti della nazionale scozzese Scotte Billy, sono due pedine fondamentali per il Napoli di Antonio Conte. Gli undicidellaPortiere: Gunn: Il numero 1 scozzese, scelto per la sua esperienza e abilità nel leggere il gioco, sarà fondamentale per garantire sicurezza tra i pali. Difensori: Ralston: Terzino destro, noto per le sue capacità di spinta e il supporto offensivo.

