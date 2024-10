Nations League 2024/25, Spagna qualificata ai quarti di finale: 3-0 alla Serbia (Di martedì 15 ottobre 2024) La Spagna si qualifica ai quarti di finale di Nations League. Le Furie Rosse di Luis de la Fuente battono 3-0 la Serbia, rimasta in 10 nel finale a causa del rosso di Pavlovic, e si regala con due giornate di anticipo la certezza di essere tra le migliori otto del torneo grazie al primo posto nel gruppo 4 di Lega A. Al 5? è Laporte ad aprire le marcature. Protagonista anche Morata che prima sbaglia un rigore al 54?, poi realizza il 2-0 undici minuti dopo su suggerimento di Fabian Ruiz. Al 77? il tris di Baena. Ad occupare la seconda posizione al momento è la Danimarca che pareggia 2-2 contro la Svizzera e sale a 7 punti, tre in più della Serbia e addirittura sei in più degli elvetici, passati in vantaggio al 26? con Freuler. A rispondere al centrocampista del Bologna, un minuto dopo, è un’altra conoscenza del nostro calcio, il laziale Isaksen. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lasi qualifica aididi. Le Furie Rosse di Luis de la Fuente battono 3-0 la, rimasta in 10 nela causa del rosso di Pavlovic, e si regala con due giornate di anticipo la certezza di essere tra le migliori otto del torneo grazie al primo posto nel gruppo 4 di Lega A. Al 5? è Laporte ad aprire le marcature. Protagonista anche Morata che prima sbaglia un rigore al 54?, poi realizza il 2-0 undici minuti dopo su suggerimento di Fabian Ruiz. Al 77? il tris di Baena. Ad occupare la seconda posizione al momento è la Danimarca che pareggia 2-2 contro la Svizzera e sale a 7 punti, tre in più dellae addirittura sei in più degli elvetici, passati in vantaggio al 26? con Freuler. A rispondere al centrocampista del Bologna, un minuto dopo, è un’altra conoscenza del nostro calcio, il laziale Isaksen.

