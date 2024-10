Minorenne alla guida del suv del papà, terribile incidente: è in condizioni gravissime (Di martedì 15 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, coinvolgendo un ragazzo di 17 anni che si trovava alla guida di un SUV, nonostante fosse ancora Minorenne. Il giovane, al volante di una Toyota, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva un tratto di strada a doppio senso di marcia, reso temporaneo per via di lavori in corso. Invadendo la corsia opposta, si è scontrato frontalmente con una Ford che trasportava tre persone, le quali fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi. Leggi anche: Addio alla Tessera sanitaria in plastica, cosa cambia dal 23 ottobre incidente Cassano allo Ionio, 17enne senza patente muore L’incidente è avvenuto sulla strada statale 534, conosciuta come “Di Cammarata e degli Stombi”, una via fondamentale che collega l’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106, nei pressi di Sibari. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un gravesi è verificato a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, coinvolgendo un ragazzo di 17 anni che si trovavadi un SUV, nonostante fosse ancora. Il giovane, al volante di una Toyota, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva un tratto di strada a doppio senso di marcia, reso temporaneo per via di lavori in corso. Invadendo la corsia opposta, si è scontrato frontalmente con una Ford che trasportava tre persone, le quali fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi. Leggi anche: AddioTessera sanitaria in plastica, cosa cambia dal 23 ottobreCassano allo Ionio, 17enne senza patente muore L’è avvenuto sulla strada statale 534, conosciuta come “Di Cammarata e degli Stombi”, una via fondamentale che collega l’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106, nei pressi di Sibari.

Minorenne si mette alla guida di un suv e si schianta con un’altra auto : è gravissimo - La vettura, un fuoristrada Toyota condotta dal minorenne, si è scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con una Ford sulla quale viaggiavano tre persone, due delle quali sono rimaste ferite in modo lieve.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Minorenne alla guida di un suv si schianta contro un’auto : è gravissimo - I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Due degli occupanti della Ford hanno riportato lievi ferite, mentre il conducente del SUV, un minorenne di 17 anni, è rimasto gravemente ferito e intrappolato tra le lamiere del suo veicolo. Il 17enne è stato poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza tramite elisoccorso. (Thesocialpost.it)

