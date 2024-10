Migranti, Bonelli regala a Meloni relazione Onu su guardia costiera (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – La premier Giorgia Meloni “deve delle scuse a Sea Watch. Le guardie costiere libica e tunisina si sono rese responsabili di torture, stupri e violenza. Ma non lo dice Angelo Bonelli, ed è inutile che si mette mani nei capelli, le dono la relazione dell’Onu che dice che la guardia di costiera, non Sea Watch. A meno che voi non la pensiate come Netanyahu che l’Onu debba essere messa al bando”. Così Angelo Bonelli (Avs), in sede di dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. “Signora premier le faccio dono della relazione dell’Onu che dice che si sono rese responsabili anche di complicità con i trafficanti”, ha concluso. L'articolo Migranti, Bonelli regala a Meloni relazione Onu su guardia costiera proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – La premier Giorgia“deve delle scuse a Sea Watch. Le guardie costiere libica e tunisina si sono rese responsabili di torture, stupri e violenza. Ma non lo dice Angelo, ed è inutile che si mette mani nei capelli, le dono ladell’Onu che dice che ladi, non Sea Watch. A meno che voi non la pensiate come Netanyahu che l’Onu debba essere messa al bando”. Così Angelo(Avs), in sede di dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgiain vista del Consiglio europeo. “Signora premier le faccio dono delladell’Onu che dice che si sono rese responsabili anche di complicità con i trafficanti”, ha concluso. L'articoloOnu suproviene da Ildenaro.it.

Meloni - boom di vendite dei suoi libri : sale il reddito. Ecco quanto guadagnano Schlein - Bonelli e Fratoianni - 887 euro, mentre non è ancora online la dichiarazione patrimoniale del responsabile dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che l’anno scorso registrava un reddito complessivo di 99. 793 a 260. Tra i leader di partito, Elly Schlein segretaria del Pd dichiara lo stesso reddito del 2023, 98 mila 471 euro. 699, nonostante la liquidazione di azioni “precedentemente detenute in A2A, Acea Spa e Enel”, come ... (Secoloditalia.it)

Manovra : Bonelli - 'Giorgetti e Meloni si rimpallano sacrifici ma preparano tagli' - Intanto non c'è una strategia sull'industria automobilistica del nostro paese, visto che Stellantis ha messo in cassa integrazione migliaia di persone. Il futuro del nostro Paese governato da questa destra". Ecco, questo è il governo che sta preparando la manovra economica per il nostro Paese, ma una cosa è certa: sono pronti tagli al trasporto pubblivo e alla scuola che già si trovano in ... (Liberoquotidiano.it)

Conti spiati : Bonelli - 'c'è anche il mio - Meloni non faccia vittima ma agisca per sicurezza' - Così Angelo Bonelli sui social. . La Meloni invece di fare politica con il vittimismo, si ricordi che governa e invece di far post sui social dovrebbe rendere più sicura la rete informatica!". Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso che il mio conto corrente e' tra quelli spiati insieme alla premier Meloni e altri esponenti politici bipartisan. (Liberoquotidiano.it)