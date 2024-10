Ilrestodelcarlino.it - Menarini, una prodezza per il Forlì: "Gran gol, ma la priorità è il gruppo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) In un calcio che viaggia alla velocità dell’intelligenza artificiale, il ricorso al cosiddetto ‘catenaccio’ sembra ormai un esercizio anacronistico. Ecco perché per avere la meglio su certe compagini, quali il Fiorenzuola apparso domenica al ‘Morgagni’, occorre armarsi di pazienza e affidarsi a chi dispone di piedi educati e intuizioni rapidissime. Come Francesco, 27enne sapiente regista del, autore del 2-0 con cui il Galletto ha castigato i rossoneri piacentini. "Sono molto contento per il gol, ma prima di tutto viene il", ha scandito l’ex Corticella. La partita? "Sapevamo che sarebbe stata bloccata, perché loro sono una squadra abituata a chiudersi e che incassa pochi gol, per cui in questi casi diventa fondamentale avere pazienza".