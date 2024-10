Justcalcio.com - Mario Gila brilla alla Lazio… e il Real Madrid se ne frega le mani

(Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 18:00:09 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: “La Fábrica” ??è stata un grande affare nelle ultime stagioni per la squadra bianca. Sebbene siano pochi i giocatori nostrani che sono riusciti ad avanzare in prima squadra, ce ne sono molti che hanno lasciato ingenti somme di denaro al club con le loro partenze. Alcuni di loro, come Fran García, hanno potuto ritornare e altri continuano a crescere lontano dcapitale spagnolaricerca di continuare a crescere come calciatori. L’ultima squadra giovanile ad esplodere è(Barcellona, ??2000), che era quattro anni in Juvenil A e Castillaal debutto con Ancelotti, fino al Ha deciso di andareLazio.