Louis Vuitton nell’America’s Cup Hall of Fame

In una nota Louis Vuitton comunica di essere "lieta di annunciare il suo ingresso a Hall of Fame dell'America's Cup di vela, simboleggiato dalla consegna della prestigiosa Medaglia Sir Richard Francis Sutton". L'America's Cup Hall of Fame ha istituito la Medaglia Sir Richard Francis Sutton, in onore dell'omonimo velista del Royal Yacht Squadron vissuto nel XIX secolo, per riconoscere e incoraggiare lo spirito di sportività caro all'organizzazione. La medaglia viene assegnata a persone o enti che hanno dimostrato lo stesso spirito nella loro collaborazione con l'America's Cup.

