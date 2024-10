Lo United licenzia Ferguson dopo 40 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Sir Alex Ferguson non sarà più ambasciatore globale del Manchester United. Secondo quanto ha riportato The Athletic, Ineos, azionista di maggioranza del Manchester United, ha deciso di rescindere il contratto di Sir Alex Ferguson come ambasciatore del club. dopo aver lasciato l’incarico di allenatore nel 2013, ponendo fine a un regno di 26 anni in cui ha vinto 38 trofei, Ferguson è stato mantenuto come ambasciatore globale del club e direttore dell’entità. Nonostante le modifiche alla struttura, Ferguson rimase un direttore dello United nel consiglio, che comprendeva anche Sir Bobby Charlton (prima di morire nel 2023), così come l’ex amministratore delegato David Gill e il direttore non esecutivo Michael Edelson. Il proprietario di Ineos Jim Ractliffe ha informato personalmente Ferguson della decisione. Ilnapolista.it - Lo United licenzia Ferguson dopo 40 anni Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sir Alexnon sarà più ambasciatore globale del Manchester. Secondo quanto ha riportato The Athletic, Ineos, azionista di maggioranza del Manchester, ha deciso di rescindere il contratto di Sir Alexcome ambasciatore del club.aver lasciato l’incarico di allenatore nel 2013, ponendo fine a un regno di 26in cui ha vinto 38 trofei,è stato mantenuto come ambasciatore globale del club e direttore dell’entità. Nonostante le modifiche alla struttura,rimase un direttore dellonel consiglio, che comprendeva anche Sir Bobby Charlton (prima di morire nel 2023), così come l’ex amministratore delegato David Gill e il direttore non esecutivo Michael Edelson. Il proprietario di Ineos Jim Ractliffe ha informato personalmentedella decisione.

